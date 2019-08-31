Çocuğunuzun gözleri okula hazır mı?

BUGÜN NELER OLDU

Okullarınaçılmasına sayılı günler kaldı. Kıyafetler, kırtasiye malzemeleri alınıyor. Peki 2019-2020 eğitim-öğretim yılı öncesinde çocuğunuzun sağlık kontrollerini yaptırdınız mı? Sağlık problemleri, çocukların ders başarılarını etkiliyor. Bunun önüne geçmek için okul açılmadan önce göz check-up'ı yaptırmak çok önemli. Okula başlamadan önce yapılan göz taramalarında görme tembelliği, şaşılık, yüksek derece kırma kusurları önceden belirlenip tedavi edilebiliyor Batıgöz Sağlık Grubu'ndan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Dundar, okul öncesi göz check-up'ı ile ilgili bilgiler verdi ve ailelere uyarılarda bulundu... Dündar, "Okul çağına gelmiş çocuklarda muhakkak okula başlamadan önce göz muayenesi yapılıp, görme kusurları veya şaşılık gibi hastalıkların tespiti ve tedavisi yapılmalıdır. Çünkü iyi bir görme çocuğun okul ve sosyal başarısı için gereklidir. Sağlık Bakanlığı da bu yüzden göz taramasını programına almıştır. Görme kusurları olan çocuklar tahtayı görmede zorlanmanın yanı sıra baş ağrısı ve gözde sulanma ile de baş etmek durumunda kalırlar. Başarı oranı düşen çocuk, içine kapanır ve ders ile olan ilgisini keser. Bu durum ilerleyen zamanlarda görme kusurlarının yanında psikolojik sorunlara da yol açmakta, çocukta özgüven problemleri yaratmaktadır" diye konuştu.