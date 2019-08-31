Çubuk’tan kupaya erken veda

BUGÜN NELER OLDU

Çubukspor'un ilçeyi 28 yıl aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda temsil etmesi lacivert-sarılı ekipte heyecan yaşattı.Kupada oynanan 1. eleme turunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Başkent ekibi Çubukspor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile karşılaştı. Çubuk Şehir Stadı'ndaki maçı 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, kupaya veda etti.İkinci yarıya Kırıkkale Büyük Anadoluspor golle başladı. 47.dakikada Adem Baygül takımını 2-1 öne geçirdi. 57.dakikada konuk ekipte ilk golü atan Orçun Selduman kendisinin ikinci takımının da 3. golünü attı. Bu gollere karşılık veremeyen Çubukspor F.A.Ş. karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı ve kupaya havlu attı.