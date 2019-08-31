Çubuk’tan kupaya erken veda

Çubukspor'un ilçeyi 28 yıl aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda temsil etmesi lacivert-sarılı ekipte heyecan yaşattı. 1. eleme turunda Çubuk İlçe Stadı'nda Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile yapılan karşılaşmada gülen taraf Kırıkkale ekibi oldu.
Kupada oynanan 1. eleme turunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Başkent ekibi Çubukspor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile karşılaştı. Çubuk Şehir Stadı'ndaki maçı 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, kupaya veda etti. Hakem Ömer Faruk Turtay'ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Maçın 32.dakikasında konuk ekip Orçun Selduman'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Çubukspor F.A.Ş. 7 dakika sonra cevap verdi. Nurettin Çakır'ın attığı golle maçın ilk devresi 1-1 sona erdi.
İkinci yarıya Kırıkkale Büyük Anadoluspor golle başladı. 47.dakikada Adem Baygül takımını 2-1 öne geçirdi. 57.dakikada konuk ekipte ilk golü atan Orçun Selduman kendisinin ikinci takımının da 3. golünü attı. Bu gollere karşılık veremeyen Çubukspor F.A.Ş. karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı ve kupaya havlu attı. Kırıkkale Büyük Anadoluspor ise 2.turda yoluna devam edecek.