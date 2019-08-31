Dünyada söz sahıbıyız

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Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Kadın Milli Takımı, Ankara'da Bulgaristan ile ikili kamp yapıyor. Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde toplanan milliler, son etap kamp çalışmaları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Efraim Kahraman yönetimindeki milli takım, Bulgaristan ile ikili kamp yapıyor. Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman, yaptığı açıklamada, hazırlıklarda sona yaklaştıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Her kampta yabancı takımları misafir ediyoruz.Ankara'da da Bulgaristan Milli Takımı ile çalışıyoruz. Bulgaristan son Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu.