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Haber hattı

Giriş Tarihi: 31.8.2019
Haber hattı
ŞIRNAKLI AŞÇILAR ANKARA'DA BİRİNCİLİK KAZANDI
Kızılcamam'da düzenlenen yemek yarışmasına katılan Şırnak Profesyonel Aşçılar Derneği tatlı dalında birinci oldu. Kızılcahamam Belediyesi öncülüğünde Anadolu Şef Aşçılar Derneği ile Mutfak Sanatları ve Gastronomi Federasyonu tarafından 81 ilden katılımcılarla 24-25 Ağustos'ta yemek yarışması düzenlendi. Yarışmaya tatlı dalında katılan Şırnaklı aşçıların yaptığı fıstıklı saray dolması jüri üyelerince birinci seçildi. Şırnak Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Zeki Karaaslan, "Şırnak adına kupa ve madalyamızı aldık" dedi. Karaaslan kendilerini misafir ederek ilgi gösteren Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'a da teşekkürleri iletti.

YAŞLI ARDIÇ GÖLETİ ORMANLA ÇEVRİLECEK
Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, DSİ ve Akyurt Belediyesi işbirliği ile yapımı tamamlanan Yaşlı Ardıç Göleti'nin çevresinde ağaçlandırma çalışması yapılacağını belirtti. Ayık, proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği ile bölgenin ağaçlandırılacağını belirtti. Akyurtlular, gölet alanında ağaçlandırma ve mesire alanı yapılacağı haberini sevinçle karşıladı. Ekim ayında ağaçlandırma çalışmalarına başlanacağını açıklayan Ayık, "Geleceğe yönelik ilçemize büyük bir orman kazandırmak için projemizi uygulamaya koyacağız. Akyurt'ta yeşil alanları çoğaltmak için çiçeklendirme çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.

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