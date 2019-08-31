Haber hattı

ŞIRNAKLI AŞÇILAR ANKARA'DA BİRİNCİLİK KAZANDI
Kızılcamam'da
düzenlenen
yemek yarışmasına
katılan
Şırnak Profesyonel
Aşçılar
Derneği tatlı
dalında birinci
oldu. Kızılcahamam
Belediyesi
öncülüğünde Anadolu Şef
Aşçılar Derneği ile Mutfak Sanatları
ve Gastronomi Federasyonu tarafından
81 ilden katılımcılarla 24-25
Ağustos'ta yemek yarışması düzenlendi.
Yarışmaya tatlı dalında katılan
Şırnaklı aşçıların yaptığı fıstıklı saray
dolması jüri üyelerince birinci seçildi.
Şırnak Profesyonel Aşçılar Derneği
Başkanı Zeki Karaaslan, "Şırnak
adına kupa ve madalyamızı aldık"
dedi. Karaaslan kendilerini misafir
ederek ilgi gösteren Kızılcahamam
Belediye Başkanı Süleyman Acar'a da
teşekkürleri iletti.
YAŞLI ARDIÇ GÖLETİ ORMANLA ÇEVRİLECEK
Akyurt
Belediye Başkanı Hilal Ayık, DSİ ve Akyurt Belediyesi işbirliği ile yapımı tamamlanan Yaşlı Ardıç Göleti'nin çevresinde ağaçlandırma çalışması yapılacağını belirtti. Ayık, proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği ile bölgenin ağaçlandırılacağını belirtti. Akyurtlular, gölet alanında ağaçlandırma ve mesire alanı yapılacağı haberini sevinçle karşıladı. Ekim ayında ağaçlandırma çalışmalarına başlanacağını açıklayan Ayık, "Geleceğe yönelik ilçemize büyük bir orman kazandırmak için projemizi uygulamaya koyacağız. Akyurt'ta yeşil alanları çoğaltmak için çiçeklendirme çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.