Haber hattı

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Kızılcamam'dadüzenlenenyemek yarışmasınakatılanŞırnak ProfesyonelAşçılarDerneği tatlıdalında birincioldu. KızılcahamamBelediyesiöncülüğünde Anadolu ŞefAşçılar Derneği ile Mutfak Sanatlarıve Gastronomi Federasyonu tarafından81 ilden katılımcılarla 24-25Ağustos'ta yemek yarışması düzenlendi.Yarışmaya tatlı dalında katılanŞırnaklı aşçıların yaptığı fıstıklı saraydolması jüri üyelerince birinci seçildi.Şırnak Profesyonel Aşçılar DerneğiBaşkanı Zeki Karaaslan, "Şırnakadına kupa ve madalyamızı aldık"dedi. Karaaslan kendilerini misafirederek ilgi gösteren KızılcahamamBelediye Başkanı Süleyman Acar'a dateşekkürleri iletti.AkyurtBelediye Başkanı Hilal Ayık, DSİ ve Akyurt Belediyesi işbirliği ile yapımı tamamlanan Yaşlı Ardıç Göleti'nin çevresinde ağaçlandırma çalışması yapılacağını belirtti. Ayık, proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği ile bölgenin ağaçlandırılacağını belirtti. Akyurtlular, gölet alanında ağaçlandırma ve mesire alanı yapılacağı haberini sevinçle karşıladı. Ekim ayında ağaçlandırma çalışmalarına başlanacağını açıklayan Ayık, "Geleceğe yönelik ilçemize büyük bir orman kazandırmak için projemizi uygulamaya koyacağız. Akyurt'ta yeşil alanları çoğaltmak için çiçeklendirme çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.