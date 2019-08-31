Haber hattı

WONDERLAND'DA

BUGÜN NELER OLDU

Wonderland Eurasia Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 3 gün boyunca birbirinden farklı etkinlikler düzenledi. Programda zafer alayı, fener alayı, dev kortejler ve çocuklar için farklı etkinliklerle yer aldı.KeçıörenBelediye Başkanı Turgut Altınok, mahallelerin özel günlerinde bir arada olmaları için hizmet veren mahalle konaklarından bundan böyle ücret alınmayacağını duyurdu. Mahallelinin düğün, nişan, cenaze, asker uğurlamaları, sohbet ve buluşmalarına aracılık eden 12 mahalle konağından bundan böyle ücret alınmayacak. Kına, sünnet, mevlid, taziye, söz, nişan, doğum günü başta olmak üzere birçok etkinliğin yapıldığı mahalle konaklarının ücretsiz olması vatandaşı sevindirirken talep de arttı.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kaldırımlarını yenileyip, yollarını onaran Altındağ Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bahçesinde de peyzaj çalışması gerçekleştirerek bölgeye çocuk oyun alanı yaptı. Ekipler hastaneye gelen vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için bozulan kaldırımlar ve yollar tarafından onarıldı. Toplam 40 ton asfalt serimi gerçekleştiren ekipler, 120 metre bordür ve 250 metre de parke taşı döşeyerek hastanenin kaldırımlarını yeniledi