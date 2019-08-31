İki dev isimden OSTİM’e ziyaret

OSTİM Teknik Üniversitesi, güreş sporunun iki dev ismini ağırladı. Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Taha Akgül ile Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonlukları bulunan Ahmet Ayık ve beraberindekiler, OSTİM Vakfı Başkan Yardımcısı ve OSTİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sıtkı Öztuna, Rektör Prof. Dr. Murat Yülek ve akademisyenlerle bir araya geldi.
"OSTİM'DE ER MEYDANINDA"
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Taha Akgül ve Ahmet Ayık'ın kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Yülek, "Sizler Türkiye için bizler için çok önemlisiniz. Bizim kalbimizdesiniz. İnşallah bizim üniversitemizde de eğitim ve öğretime 300 civarında gencimiz başlıyor. Bu gençlere sizin enerjinizle yol göstermenizi istiyoruz"
dedi.
"KALİFİYE ÖĞRENCİLERİ VAR"
Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Taha Akgül, duygularını şöyle dile getirdi: "Sanayicilerimize, OSTİM Yönetimine ve Rektörümüz Prof. Dr. Murat Yülek'e teşekkür ediyoruz. OSTİM Teknik Üniversitesinin çok kalifiye öğrencileri bünyesinde bulundurduğu bilgisini verdi Rektörümüz.
O öğrencilerin gelecekte ülkemize büyük katkıda bulunacağını düşünüyorum. İnşallah onlara faydalı olabiliriz" dedi. Türk güreşinin efsanelerinden Ahmet Ayık ise şu görüşleri paylaştı: "OSTİM çok iyi bildiğim bir yer. Sanayicilerimiz; çok sevdiğim, saydığım alın teri ile bizler gibi emeği ile geçinen,
emeği ile belli yerlere gelen OSTİM'i de OSTİM yapanlardır. Kuruluşundan itibaren giderek devleşti ve büyük sanayiler oluşturdu. Sadece Ankara'da değil Türkiye ve dünya çapında gelişti."