İki dev isimden OSTİM’e ziyaret

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OSTİM Teknik Üniversitesi, güreş sporunun iki dev ismini ağırladı. Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Taha Akgül ile Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonlukları bulunan Ahmet Ayık ve beraberindekiler, OSTİM Vakfı Başkan Yardımcısı ve OSTİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sıtkı Öztuna, Rektör Prof. Dr. Murat Yülek ve akademisyenlerle bir araya geldi.OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Taha Akgül ve Ahmet Ayık'ın kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Yülek, "Sizler Türkiye için bizler için çok önemlisiniz. Bizim kalbimizdesiniz.dedi.Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Taha Akgül, duygularını şöyle dile getirdi:O öğrencilerin gelecekte ülkemize büyük katkıda bulunacağını düşünüyorum. İnşallah onlara faydalı olabiliriz" dedi. Türk güreşinin efsanelerinden Ahmet Ayık ise şu görüşleri paylaştı:emeği ile belli yerlere gelen OSTİM'i de OSTİM yapanlardır.