Kiraladıkları otomobili para karşılığı geri vermek istediler

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Ankara'dakıbir araç kiralama şirketinden kiraladıkları otomobili sahibine 12 bin lira karşılığında geri vermek istedikleri iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Alınan bilgiye göre, araç kiralama firması sahibi N.K, Ankara'daki şirketinden 3 kişi tarafından kiralanan otomobilin geri verilmediği ve kendisinden araç için Kocaeli'ye 12 bin lira getirilmesinin istendiği şikayetiyle polise başvurdu. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince şüpheliler M.Ç. (48), A.Ç. (38) ve Y.B.Ç. (24), buluşma noktasına geldiklerinde N.K'nın yanındaki alıcı gibi davranan polis ekiplerince yakalandı. Benzer suçlardan poliste kaydı bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.