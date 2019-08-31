Okul çevreleri de kantinler kadar güvenli olmalı

BUGÜN NELER OLDU

Kantınlerdesatılan yiyeceklere okul gıdası logosu konulmasının yanı sıra okul çevrelerinin de kontrol altına alınması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu yıl eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte kantinlerde satılan yiyeceklere sağlıklı olduğunu belli eden okul gıdası logosu konulacak. Çocuklarımızın sağlığı için bu uygulama çok faydalı olacak. Bununla birlikte okul çevrelerindeki seyyar satıcılarla birlikte alkol, uyuşturucu tütün ürünleri, gibi bir çok bir çok zehir tacirleri de kontrol edilmeli. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığını hem içeride hem dışarıda korumalıyız" dedi