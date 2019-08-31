Yenimahalle’de zaferin 97’nci yılına coşkulu kutlama

BUGÜN NELER OLDU

Yenımahalle Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yılını ilçe genelinde törenlerle kutladı. Zafer coşkusu, Başkan Fethi Yaşar'ın önce belediye önündeki ardından da Batıkent Meydan AVM önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ile başladı. Törene CHP milletvekilleri, STK yöneticileri, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşların Zafer Bayramını kutlayarak, birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Yaşar, "30 Ağustos Türk milletinin makus talihini yendiği bir tarihtir. Eğer bu zafer olmasaydı bugün Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsetmemiz mümkün değildi. Son 11 yılı işgal halinde süren savaşlar neticesinde Osmanlı İmparatorluğu topraklarını kaybetmiş, ekonomik olarak çökmüş vaziyetteydi. Milletimiz acı ve hüzün içerisinde, büyük yokluklar çekerek bu zor dönemde ayakta kalmaya çalışmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının dehası sayesinde, genç, yaşlı demeden milletimizin ortak emeği ile 30 Ağustos mücadelesi kazanılmış ve yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Bugün ne konumda olursak olalım, her şeyimizi bu zafere borçluyuz" dedi.