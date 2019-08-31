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Yenımahallelı miniklerden büyük başarı

Giriş Tarihi: 31.8.2019
Yenımahallelı miniklerden büyük başarı
Yenımahalle Belediyesi Spor Kulübü Badminton sporcuları Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen şampiyonadan madalya ile döndü. Türkiye Badminton Federasyonu tarafından 23-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 13 yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonasında, Talya Gerçeker çift bayanlar kategorisinde 1'inci oldu. Yenimahalle'nin diğer sporcusu Feyza Nur Lale ise tek bayanlar kategorisinde 3'üncülüğü kazanarak, şampiyonada dereceye girmeyi başardı. KENTİN GURURU OLDULAR
676 olimpiyat adayı sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada ilçeye madalya ile dönen sporcular, Yenimahalle'ye büyük gurur yaşattı. Rakiplerini geride bırakan Tayla ve Feyza Nur, 13-17 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenlenecek olan 13 yaş altı Balkan Şampiyonası'na katılarak ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Sporcularını makamında kabul eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar "Amacımız Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle'de, çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durup spora, kültür ve sanata yönelmesidir" dedi.
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Yenımahallelı miniklerden büyük başarı
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