Yenımahallelı miniklerden büyük başarı

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Yenımahalle Belediyesi Spor Kulübü Badminton sporcuları Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen şampiyonadan madalya ile döndü.Yenimahalle'nin diğer sporcusu Feyza Nur Lale ise tek bayanlar kategorisinde 3'üncülüğü kazanarak, şampiyonada dereceye girmeyi başardı. KENTİN GURURU OLDULAR676 olimpiyat adayı sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada ilçeye madalya ile dönen sporcular, Yenimahalle'ye büyük gurur yaşattı. Rakiplerini geride bırakan Tayla ve Feyza Nur, 13-17 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenlenecek olan 13 yaş altı Balkan Şampiyonası'na katılarak ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Sporcularını makamında kabul eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşardedi.