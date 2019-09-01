Ankara’da toplu taşımaya yüzde 33 zam!

TOPLU taşıma hizmetlerinin etkili, ekonomik, verimlilik ve sürdürülebilirlik esasına dayalı devam ettirilmesi için yapılan yeni düzenleme ile ANKARAKART ücreti yeniden belirlendi. EGO otobüsleri, ANKARAY, Metro, Teleferik ile Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ve Mavi Özel Halk Otobüslerinde (ÖHO) 2 Eylül Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren yeni tarifeler geçerli olacak.

CHP'Lİ YAVAŞ SÖZÜNÜ TUTMADI

Özel toplu taşıma işleticilerinin de talebi doğrultusunda gelir ve gider hesaplamaları yapan EGO Genel Müdürlüğü, UKOME kararı doğrultusunda tarife değişikliklerini gerçekleştirdi. Yıl sonunu tahmini olarak 630 Milyon TL zararla kapatması öngörülen EGO Genel Müdürlüğü, makul bir ücret tarifesi için komisyon oluşturdu. Komisyon raporunda yaklaşık üç yıldır bir artış yapılmadığı ve zorunlu bir ayarlama yapılması gerektiğine dikkat çekilirken, ücretsiz seyahat hakkından yararlanan yolcuların tüm yolculara oranının yaklaşık yüzde 30'a yükseldiği vurgulandı. Seçim öncesi "Ulaşıma zam yapmayacağım" sözün veren Başkan Yavaş sözünde durmadı. Büyükşehir her üç yolcudan birinin ücretsiz seyahat hakkından yararlandığı bahanesine sığındı. EGO Genel Müdürlüğü'nün belirlediği yeni tarife oranları şu şekilde: -ANKARAKART bir biniş ücreti: 3 lira 25 kuruş, -Kullan At Bilet bir biniş ücreti: 4 TL, -Kredi Kartı ile biniş: 4 TL,

75 dakikalık tam ANKARAKART transfer ücreti ise EGO otobüsleri, ANKARAY, Metro, Teleferik, ÖTA ve ÖHO'larda 1 lira 60 kuruş olurken, indirimli ANKARAKART transfer ücreti 75 kuruş olarak belirlendi. Büyükşehir Belediyesi 1 lira 75 kuruş olan öğrenci indirim tarifesinde değişiklik yapmadı. EGO Genel Müdürlüğü önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi planlanan yeni uygulama ile öğrenciler, ilgili ayda geçerli olmak üzere, 200 binişlik ve 60 TL ücreti olan EGO aylık abonman kartı kullanabilecek.