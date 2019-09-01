Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Çözüm bir tuş kadar yakın

Çözüm bir tuş kadar yakın

Giriş Tarihi: 1.9.2019
Çözüm bir tuş kadar yakın
İLGININ her geçen gün arttığı ve binlerce çağrının cevaplandığı Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi (444 0 149) vatandaşların sorunlarına çözüm üretiyor. Nisan ayından itibaren 35 bin 645 çağrı ve 18 bin 305 mesaja cevap veren Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi, vatandaşlar için tam bir başvuru kaynağı, danışma merkezi haline geldi. Merkezin Mamaklılarla belediye arasında çözüm köprüsü olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Vatandaşlarımıza en hızlı şekilde hizmet ulaştırmak, sorunlara daha hızlı çözüm sağlamak amacıyla hizmete sunduğumuz çözüm merkezimiz, gelen binlerce çağrıya cevap vererek vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırıyor. Çözüm Merkezi hizmetimizle Mamak Belediyesi birimlerine ulaşmak daha kolay" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çözüm bir tuş kadar yakın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN