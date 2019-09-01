Çözüm bir tuş kadar yakın

BUGÜN NELER OLDU

her geçen gün arttığı ve binlerce çağrının cevaplandığı Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi (444 0 149) vatandaşların sorunlarına çözüm üretiyor. Nisan ayından itibaren 35 bin 645 çağrı ve 18 bin 305 mesaja cevap veren Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi, vatandaşlar için tam bir başvuru kaynağı, danışma merkezi haline geldi. Merkezin Mamaklılarla belediye arasında çözüm köprüsü olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Vatandaşlarımıza en hızlı şekilde hizmet ulaştırmak, sorunlara daha hızlı çözüm sağlamak amacıyla hizmete sunduğumuz çözüm merkezimiz, gelen binlerce çağrıya cevap vererek vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırıyor. Çözüm Merkezi hizmetimizle Mamak Belediyesi birimlerine ulaşmak daha kolay" dedi.