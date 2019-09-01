G.Birliği, Başakşehir’i ağırlıyor

GENÇLERBIRLIĞI, Süper Lig'in 3. haftasında bugün sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Ligde puanı bulunmayan iki takım Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Tecrübeli hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maç saat 19.15'te başlayacak. Gençlerbirliği, bir sezon aranın ardından döndüğü Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamadı. Teknik direktör Mustafa Kaplan'ın yönetimindeki Başkent ekibi, Çaykur Rizespor'a 1-0, Gazişehir Gaziantep'e ise 4-1 mağlup oldu.

HEDEF ARAYA MORALLİ GİRMEK

Kırmızı-siyahlı ekip, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçta 1, Gazişehir Gaziantep deplasmanında ise 2 kırmızı kart gördü. Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir'i yenerek milli maç arasına moralli girmek istiyor. Başkent ekibinde kırmızı kart cezalısı Ahmet Oğuz ve Polomat, Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek. İstanbul ekibi ise ligin ilk haftasında Yeni Malatya'ya ardından da Fenerbahçe'ye boyun eğmekten kurtulamadı.



ERDEM DÖNDÜ!

GENÇLERBIRLIĞI, 10 gün önce yollarını ayırdıktan sonra TFF 1. Lig'den Fatih Karagümrük ile sözleşme imzalayan tecrübeli futbolcu Erdem Özgenç'i yeniden transfer etti. Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Erdem Özgenç ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi. Geçen sezonun devre arasında Gençlerbirliği'ne katıldığını ve TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıktıklarını hatırlatan 35 yaşındaki sağ bek Erdem ise, "Camiamızın, ait olduğu yere dönerken yaşadığı şampiyonluk sevincinde ufak da olsa katkım olduysa ne mutlu bana. Şampiyonluk yaşadığım takımımdan kısa süre önce kişisel nedenlerle ayrılmak durumunda kalmıştım" dedi.