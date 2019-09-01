Güreşte hedef 18!

TÜRKIYE Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, Kazakistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'na vize vereceğine işaret ederek, "Telafisi olmayacak müsabakalar bizleri bekliyor" dedi. Aydın, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nın hazırlıklarını Bolu Aladağ'da sürdüren Grekoromen Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti. Spor Genel Müdürlüğü Organizasyonlar Daire Başkanı ve dünya şampiyonu eski güreşçi Ercan Yıldız'la kampa gelen Aydın, takımın son durumu hakkında teknik direktör Salih Bora ile ekibinden bilgi aldı.



İNANCIM ARTTI

AYDIN, "Tüm güreşçilerimizin performansı beni inanılmaz mutlu etti. Kazakistan'da ilk 6'ya girenler olimpiyat vizesi alacak. Hedef olarak, 18 kotanın tamamının alınmasını koymuştum. Sporcuların çalışma azmi ve hırsı benim bu hedefe olan inancımı artırdı" dedi.