Keçiören’in şehir kimliği değişiyor

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KeçıörenBelediyesi, çarpık kentleşmenin önüne geçmek ve Keçiören'i riskli yapılardan arındırmak için Nisan ayından bu yana 403 gecekondunun yıkımını gerçekleştirdi. Gecekondu yıkımları ile ilgili Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları söyledi: "Bu yapılarda vatandaşlarımıza zarar verebilecek kişiler de barınıyor, mal sahibinden izinsiz olarak oturanlar da bulunuyor. Metruk binaları biz de tespit ediyoruz, vatandaşlarımız da bize ihbar ediyor. Mal sahiplerinin de iznini alarak vatandaşlarımızın güvenliğini ve sağlığını tehdit eden bu metruk yapılardan Keçiören'i kurtarıyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, mahallelerinde bu tür metruk bina var ise bizlere iletmeleridir" dedi. Altınok, kamu güveni ve düzenini, halkın huzur ve esenliğini bozan, insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, kent estetiğine uygun olmayan ve çevre kirliliğine yol açan gecekonduların zaman zaman da başta uyuşturucu olmak üzere, zararlı maddelerin kullanımı, gizlenmesi ve kaçakçılığının yapılması gibi amaçlarla kullanıldığına da dikkat çekti.