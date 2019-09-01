‘Kim ne yapacaksa yapsın’

Süper Lig'in 3. haftasında Ankaragücü, Kasımpaşa'yı mağlup ederek sezonun ilk 3 puanını aldı. Kasımpaşa'nın Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Ricardo Quaresma, karşılaşmanın ikinci yarısının başında oyuna girdi ve 45 dakika forma şansı buldu. Mücadelenin tek golü 23. dakikada İlhan Parlak'tan geldi. Kitsou'nun ceza sahası dışı sağ çaprazından ortasına arka direkte iyi yükselen İlhan kafayı vurdu ve kaleci Fatih'i aşan meşin yuvarlak ağlara gitti.

ÇOK ANLAMLI BİR GALİBİYET

Ankaragücü Teknik Sorumlusu Adnan Erkan, Kasımpaşa karşısında zor bir mücadele geçirdiklerini ifade ederek, "Hem çok zor, hem çok anlamlı maç oldu. Oyuncularımız iki haftadır cansiperane mücadele ediyorlar. Geç oluşturduğumuz takımımız, oynayarak açıklarını kapatma yoluna gitti. Zor geçeceğini biliyorduk. Geçen hafta evimizde Kayserispor'a karşı 2 puan kaybettik. Sezon başlarında aldığımız bu puanlar kredi arttırma konusunda önemliydi" dedi.

ÜMİDİMİ YİTİRMİYORUM

Erkan, transfer yasağının kaldırılarak, kadrolarını genişletmek istediklerini belirterek, "2 Eylül'e (yarın) kadar inancımızı sürdürmeye kararlıyız. Arkadaşlarımız inançlı şekilde mücadele ediyor. Kim ne yapacaksa son dakikada yapsın. Pazartesi (yarın) günü açılsa bile en azından yapacağımız hamlelerle ilk yarı için ihtiyacımız olacak bölgelerde açığımızı kapatabiliriz. Ümidimi yitirmiyorum. Yürekten ve samimi oynadıkları ve 3 puandan dolayı tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.