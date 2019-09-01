Osmanlı puanları paylaştı

TFF 1. Lig 3. hafta müsabakasında Osmanlıspor Ankara'da Adanaspor'u ağırladı. 8 sarı, 1 kırmızı kartın çıktığı maçta taraflar sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Adanaspor'da Özkan Taştemur ilk yarının son bölümünde Ayuk'a yaptığı sert müdahaleden sonra kırmızı kartla oyundan atıldı. Rakibi önünde ikinci yarıyı eksik oynayan Adanaspor iki kere geriye düştüğü maçı 2-2 berabere tamamlamasını bildi.
Osmanlıspor, evinde aldığı bu sonuçla ligin 3. haftasında da 3 puanı kazanamadı. Teknik direktör Mustafa Dalcı, "Lige verilecek arada hatalarımız üzerine çalışacağız. Aradan sonra başka bir taktım izletmeyi istiyoruz" dedi. Maçın son bölümünde bir grup Osmanlıspor taraftarı yönetimi istifaya çağıran sloganlar attı.