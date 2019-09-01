Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Osmanlı puanları paylaştı

Osmanlı puanları paylaştı

Giriş Tarihi: 1.9.2019
Osmanlı puanları paylaştı
TFF 1. Lig 3. hafta müsabakasında Osmanlıspor Ankara'da Adanaspor'u ağırladı. 8 sarı, 1 kırmızı kartın çıktığı maçta taraflar sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Adanaspor'da Özkan Taştemur ilk yarının son bölümünde Ayuk'a yaptığı sert müdahaleden sonra kırmızı kartla oyundan atıldı. Rakibi önünde ikinci yarıyı eksik oynayan Adanaspor iki kere geriye düştüğü maçı 2-2 berabere tamamlamasını bildi. Osmanlıspor, evinde aldığı bu sonuçla ligin 3. haftasında da 3 puanı kazanamadı. Teknik direktör Mustafa Dalcı, "Lige verilecek arada hatalarımız üzerine çalışacağız. Aradan sonra başka bir taktım izletmeyi istiyoruz" dedi. Maçın son bölümünde bir grup Osmanlıspor taraftarı yönetimi istifaya çağıran sloganlar attı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmanlı puanları paylaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN