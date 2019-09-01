Osmanlı puanları paylaştı

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig 3. hafta müsabakasında Osmanlıspor Ankara'da Adanaspor'u ağırladı. 8 sarı, 1 kırmızı kartın çıktığı maçta taraflar sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Adanaspor'da Özkan Taştemur ilk yarının son bölümünde Ayuk'a yaptığı sert müdahaleden sonra kırmızı kartla oyundan atıldı.Osmanlıspor, evinde aldığı bu sonuçla ligin 3. haftasında da 3 puanı kazanamadı. Teknik direktör Mustafa Dalcı, "Lige verilecek arada hatalarımız üzerine çalışacağız. Aradan sonra başka bir taktım izletmeyi istiyoruz" dedi.