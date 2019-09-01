Sporcularımız Avrupa badminton şampiyonası’nda ter döküyor

BUGÜN NELER OLDU

POLONYA'DA düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası, takım müsabakalarıyla başladı. Türkiye Badminton Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Gniezno kentinde düzenlenen organizasyonda, 35 ülkenin mücadele ettiği takım müsabakaları 3 Eylül'de sona erecek.Organizasyonda Türkiye'yi Ayşegül Yemişen, Nurgül Yılmaz, Nisanur Tuncer, Nurullah Saraç, Abdulsamet Özdemir, Ayça Özgür, Mustafa Arkan, Firdevs Karaaslan, Cansu Erçetin, Hasan Berkay Günbaz, Yasemen Bektaş, Taha Emirhan Budak ve Kerem Çınar temsil ediyor.