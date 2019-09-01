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Yok böyle bir maraton

’nde, Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu, yarışıyla başladı

Giriş Tarihi: 1.9.2019
Yok böyle bir maraton
ŞEREFLIKOÇHISAR Belediyesi Rekreasyon Alanı'nda Kaymakam Sedat Yıldırım ve beraberindekilerin başlattığı 100 mil yarışlarına 20 sporcu katılıyor. Uzunetap Projeler Direktörü Özgür Çelikkaya, maratonu bu sene 3. kez gerçekleştireceklerini söyledi. Dünyanın en eşsiz coğrafyalarından birisi olan Tuz Gölü'ndeki yarışları için Çelikkaya, "Koşu parkurları arasında buranın eşi ve benzeri bulunmuyor. 36 saat boyu çok keyifli bir organizasyon olacak. Yarışmalar 10 kilometre yarışları en düşük kategoride olacak. 20, 40, 80 ve 160 kilometre yarışlarımız olacak. 100 mil kategorisindeki yarışımız uluslararası bir yarış olacak. Kayıtlarımız sürüyor. Uçsuz bucaksız beyaz doğasıyla, tuz denizinin üzerinde koşuyorlar. Bu da koşucular için çok farklı bir deneyim oluyor" ifadelerini kullandı.
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