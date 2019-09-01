Zafer Bayramı’nda ‘Kralların Ressamı’na ait Atatürk kompozisyonları sergilendi

BUGÜN NELER OLDU

, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen çeşitli etkinliklerde "Kralların Ressamı" olarak tanınan Rahmi Pehlivanlı'nın Anıtkabir'den getirtilen "Atatürk Kompozisyonları" resimlerinin replikaları sergilendi. Kırıkkale'de düzenlenen ilk tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve göndere Türk bayrağının çekilmesiyle başladı. Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliklere ellerine Türk bayrağı alan vatandaşlar da katıldı. Halk oyunları gösterileri ve öğrencilerin okuduğu şiirler sonrası buradaki program, askerin geçit töreniyle sona erdi. Günün anısına bir araya gelen bir grup motosiklet tutkunu ise şehitleri anmak için caddelerde kortej yaptı. Etkinlikler, Kültür ve Turizm Müdürlüğünde devam etti. Amerika, Avrupa ve Afrika'da kabul görmüş, "Kralların Ressamı" olarak tanınan Rahmi Pehlivanlı'nın Anıtkabir'den getirtilen "Atatürk Kompozisyonları" resimlerinin replikaları sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri sergi hakkında Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Demiröz'den bilgi aldı.