Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > 7 gün 24 saat ormanı gözetliyorlar

7 ormanı gözetliyorlar

Müdürlüğü ekipleri, 7 boyunca orman yangınlarına karşı gözetleme kulelerinde nöbet tutuyor

Giriş Tarihi: 2.9.2019
7 gün 24 saat ormanı gözetliyorlar
ÜLKE genelinde hava sıcaklıklarının artması sebebiyle yangın riskinin yüksek olduğu bu günlerde Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğü'nce Sulakyurt ilçesindeki Özdere mevkisi ile Balışeyh ilçesindeki Denek Dağı mevkisinde bulunan gözetleme kulelerinde görevli personeller, orman yangınlarına karşı 7 gün 24 saat boyunca nöbet tutuyor. En ufak dumanda bile kuledeki görevliler, Orman İşletme Müdürlüğüne bildirerek ekiplerin en kısa sürede olay yerine gitmesini sağlıyor. Yangın sırasında olay yerine hızlı gidilmesi amacıyla da emniyet yollarının bakımı yapılarak, yeni patikaları açıldı. Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğünün sorumluluk alanı 447 bin hektar olup, bu alanın yaklaşık 71 bin hektarı ormanlık alana sahip. İşletme Müdürlüğü bünyesinde 63 personel görev yapıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
7 gün 24 saat ormanı gözetliyorlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN