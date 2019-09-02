Alerjisi bulunan çocuklar için okul tedbir almalı

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HACETTEPEÜniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Murat Şahiner, çocuklarda en sık görülen alerjik hastalıkların yaş gruplarına göre çeşitlilik gösterdiğini söyledi. Çocuk ve bebeklerde, halk arasında "kurdeşen" olarak bilinen ürtiker alerjik reaksiyonlarla sık karşılaşıldığını ifade eden Şahiner, daha ileri yaş grubunda ise kaşıntılı bir deri hastalığı olan atopik egzema, öksürük, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi ve hırıltılı solunum gibi sorunların bir veya daha fazlasının görülebildiğini ya da önceden var olan bu durumun artması ile oluşan bronşiyal astımın ortaya çıkabildiğini belirtti. Şahiner, "Alerjiye yatkınlığı olan kişinin, doğduğunda, en erken dönemde önce besin alerjisi ile başlıyor, daha sonra bu atopik egzama ile devam ediyor, ardından astım ve alerjik nezle görülebiliyor. Bir alerjinin olması, başka bir alerji olma riskini artırıyor" uyarısında bulundu.