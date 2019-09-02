Keçiören’de Keçmek kayıtları başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarının (KEÇMEK) kayıt işlemleri başladı. KEÇMEK'lerde yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kurslar sosyalleşmeye, arkadaşlık ilişkileri kurmaya vesile olmasının yanı sıra istihdama da katkı sağlıyor" dedi. Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren ve bireylere artı değer kazandıran KEÇMEK kurslarından isteyen herkes ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 2 -20 Eylül'de 14 kursa merkezine başvurularını yapabilecekler, ayrıca kurumsal web sayfası üzerinden de online olarak başvurabilecekler. Emeği üretime dönüştürerek bireysel ve toplumsal gelişime katkı sağlayan 14 tane kurs merkezinde yaklaşık 70 branşta kurs açılacak. Bilişim teknolojileri, iğne oyası, giyim, amigurumi (dolgu oyuncak bebek yapımı), step, aerobik, plates ve zumba en fazla ilgi gören kurslar olurken, bu sene ilk sedef kakma branşında da kurs verilecek.