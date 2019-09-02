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Mavi özel halk otobüsleri Ankarakart’a geçiyor

Giriş Tarihi: 2.9.2019
Mavi özel halk otobüsleri Ankarakart’a geçiyor
Ankara? Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, başkentte hizmet veren özel toplu taşıma araçları arasında yer alan Mavi Özel Halk Otobüslerinde de (ÖHO) ANKARAKART uygulamasını bugün hayata geçiriyor. ANKARAKART'ın ÖHO'larda geçerli olmasıyla birlikte başkentte tüm toplu taşıma araçlarında tek kartla ulaşım dönemi başlamış olacak. Büyükşehir Belediyesi'ne ait EGO otobüsleri, ANKARAY, Metro ve Teleferik hattı ile Özel Toplu Taşıma Araçlarında kullanılan ANKARAKART, bugünden itibaren Mavi Özel Halk Otobüslerinde (ÖHO) de kullanılacak. ÖHO'larda nakit ödeme dönemi sona erecek.
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Mavi özel halk otobüsleri Ankarakart’a geçiyor
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