Murat 124 sevdalıları Kızılcahamam’da

BUGÜN NELER OLDU

bin üyesi bulunan 124 Sevdalıları Kızılcahamam kampı iki gün sürdü. Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam Şoförler odası tarafından misafir edilen 124 sevdalıları rengarenk araçları ile iki günlük kamp için Kızılcahamam Soğuksu milli parkında araçlarını park ederek görsel bir şölen oluşturdu. Kızılcahamam'a gelen misafirler ve ilçe halkı araçları ziyaret etmeye başladı. Murat 124 Sevdası Kulübü ve Ankara Anadolu Kulüp Başkanı Ali Demir, üyeleri ile Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın destekleri ile Kızılcahamam'da 2 günlük kamp da bir araya geldiklerini dile getirerek, "Organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan Kızılcahamam Şoförler Odası Başkanı Zafer Arslan'a ve ilçe halkına teşekkür ediyorum" dedi. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "İlçemiz için önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağımızdan mutluluk duyduyoruz. Murat 124 Sevdalılarını 31 Ağustos ve 1 Eylül'de Kızılcahamam'da konuk istiğimiz için sevinçliyiz" dedi. Kızılcahamam'da bulunan Murat 124 Sevdalıları ve Anadolu kulübü için kapanış programı dün saat 12.00'de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi meydanında tören düzenlendi.