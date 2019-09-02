Serbest Güreş Milli Takımı’nın aklı Dünya Şampiyonası’nda

BUGÜN NELER OLDU

14 Eylül'de Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlayacak olan Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımımız'ın son kampı Elmadağ Güreş Kamp Eğitim Merkezinde başladı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da ilk gün kampı ziyaret ederek çalışmalar hakkında teknik heyetten bilgi aldı. Son hazırlık kampı öncesinde ayrıca kurban kesilerek dualar edildi. Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz'ın da hazır bulunduğu kampta güreşçilerin son derece hırslı ve istekli olmaları teknik heyetin yüzünü güldürdü. Serbest Güreş Milli Takımımız hazırlıklarını şampiyonaya kadar Elmadağ'da sürdürecek.