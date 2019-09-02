Sosyal belediyeciliğin ilk adresi Yenimahalle

BUGÜN NELER OLDU

YENIMAHALLEBelediyesi ilçe genelinde ihtiyaç sahibi aileler için sosyal yardım projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Maddi durumu iyi olmayan ailelere destek olabilmek için 2010 yılında hayata geçirdiği "YENİKART" projesi ile 3bin aileye ekonomik destek sağlayan Yenimahalle Belediyesi, 2016 yılında da ilçe genelinde 539 firmanın desteklediği "HALKKART" projesi ile 100 bin Yenimahallelinin indirimli alışveriş yapmasını sağlıyor. Belediyenin Elele Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Merkezi ekipleri de hayırseverler tarafından verilen sıfır ve ikinci el ev eşyaları, kıyafet yardımları ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. İlçede yaşanan yangın ve su baskını gibi durumlarda, belediyeden yardım talep eden vatandaşlara yönelik, temizlik, tadilat, tamirat, boya ve badana işlemlerinde destek veren Yenimahalle Belediyesi, kötü gününde vatandaşları yalnız bırakmıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yılın belli dönemlerinde ağaç budama çalışmalarından elde edilen yaklaşık 300 ton odunu da kış öncesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.