Gençler kan kaybediyor

Süper Lig'in üçüncü haftasında Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildi. 3 bin 175 Gençlerbirliği taraftarının izlediği maçta tribünlerin Başakşehir oyuncusu Arda Turan'ı yuhalaması ve ıslıklaması dikkat çekti. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 83. dakikada penaltıdan Demba Ba ve 90+1. dakikada Edin Visca kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 36. dakikada Giovanni Sio attı. Üçüncü haftayı da puansız kapatan Gençlerbirliği, İstanbul ekibi karşısında her ne kadar dirense de 90'da yediği golden sonra toparlayamadı.

TRİBÜNLER İSYAN ETTİ

90'da Başakşehir'in 2-1 öne geçmesiyle kırmızı siyahlı taraftarlar 'Cavcav istifa, Kaplan istifa' diyerek tepkilerini dile getirdiler. Üst üste aldığı mağlubiyetler sonrasında Gençlerbirliği cephesinden, taraftarların tepkisine yanıt gelecek mi? Başakşehir 2 hafta sonra aldığı bu galibiyetle puanını 3'e yükseltti. Gençlerbirliği gelecek hafta zorlu Trabzon deplasmanına gidecek, Medipol Başakşehir ise Sivasspor'u konuk edecek.



BİR VAR BİR YOK!

MAÇIN 13, 28 ve 81'inci dakikalarında VAR uygulamasına gidildi. 13. dakikada ceza sahasına giren Crivelli, Halil İbrahim'in müdahalesi sonucunda yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Çakır penaltıyı iptal ederek Crivelli'ye sarı kart gösterdi. 28. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Stancu'nun vuruşunda top filelerle buluştu. Hakem Çakır, VAR uyarısı sonrasında yaptığı incelemenin ardından golü iptal ederek ofsayt kararı verdi. 81'de Visca'nın ceza sahasında yaptığı vuruşunda top Toure'nin eline çarptı. Çakır, pozisyonu ekrandan izledikten sonra penaltı kararı verdi. 83'te Gençlerbirliği oyuncusu Toure ceza sahası içerisinde topa eliyle müdahale etti. VAR uyarısı sonrasında incelemede bulunan Çakır penaltı kararı verdi. Demba Ba topu ağlarla buluşturdu.



KAPLAN GİDİYOR MU?

LIGDE üç haftayı puansız geçen Gençlerbirliği'nin hocası, "Gerekirse kulübün önünü açarız" dedi. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Medipol Başakşehir'e yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üzgün olduklarını söyledi. Kaplan, "82. dakikaya önde giren bir takımımız vardı. Maçta iyi oynadığımız bölümler vardı. Belki beraberliğe sevinmeyecekken maçı kaybettik. Bir şanssızlıktır gidiyor. Kazanan takımı kutluyorum. Hakem arkadaşları da tebrik ediyorum. İyi yönetim gösterdiler. Başkan Murat Cavcav ile görüşme yapacağız. Hayırlısı neyse onu yapacağız. Gerekirse kulübün önünü açarız" diye konuştu.