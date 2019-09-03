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araç şarampole devrildi: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 3.9.2019
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı
KIRIKKALE'DE hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale-Yozgat karayolunun 45. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Kılıçaslan idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Kılıçaslan ile yolculardan S.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı
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