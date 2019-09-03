Hazal Ateş: Kadın eli değince!

Limak Vakfı son yıllarda yakından izlediğim "Mühendis Kızlar Projesi" başta olmak üzere birçok sosyal projeye imza atıyor. Yüzlerce kız öğrenciye burs veriyor, binlerce liseliye verilen eğitimlerle mühendisliği sevdiriyor. Yaklaşık 400 kız öğrenciye hem burs hem de staj imkanı sunulmuş durumda. Proje, kızların mühendislik alanında daha fazla var olmasına büyük katkı sunuyor. Kendisi de mühendis olan Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir bu konuda ayrı bir hassasiyet gösteriyor. Geçen hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Artvin Yusufeli Barajı'nı gezdik. Limak Ankara'nın köklü firmalarından… Limak Holding Başkanvekili Sezai Bacaksız, Yönetim Kurulu üyeleri Ebru Özdemir ve Batuhan Özdemir ile yüzlerce metre yükseklikten inşaat alanını inceleme fırsatı bulduk. Yusufeli Barajı, Limak'ın inşa ettiği 26'ıncı baraj. Ancak bu proje konusundaki heyecan bir başka… Sezai Bey, terastan iki dağ arasına yapılan baraja yüzlerce metre yüksekten beton taşıyan araçları göstererek, "Burada kullanılan teknikler dünyada ilk kez kullanılıyor. Kesintisiz beton dökülüyor. Görünen düzerler, vinçler yukarıdan baraj üstüne ve çevresine indiriliyor" diyor. Yusufeli şimdiden dünya baraj literatürüne girmiş durumda. Yüzlerce metre yükseklikteki seyir teraslarından inşaatı izlerken gözünü alamıyor insan. "Dağlar, doğanın gücünü, ovalar doğanın sevgisi"ni temsil edermiş. Biz de sarp dağlara meydan okuyan dünyanın üçüncü yüksek barajının hızla yükselişine tanıklık ediyoruz. Başkan Erdoğan da, projeyi gezerken noktayı koyuyor; "Eser kendini gösteriyor!"

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İnşaat tümüyle öz sermaye, Türk mühendisler tarafından yaşama geçiriliyor. Dönüş yolunda Ebru Özdemir'le mühendis kızlar projesini konuşuyoruz. Baraj inşaatında çalışan 170 mühendisin 17'sinin kadın mühendis olduğunu söylüyor ve ekliyor; "Proje kapsamında elektrik, endüstri, inşaat, çevre ve makine mühendisi kızlarımız burada çalışıyor. Onları yetiştirmeye devam edeceğiz." Dilerim ki Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak bu yatırımların hepsine daha fazla kadın eli değsin. Ebru Özdemir gibi yürekli kadınlarımızın uzattığı eller çoğaldıkça, umutlar da çoğalacak.