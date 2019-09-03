BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE genelinde 12.000 öğretmenle yeni eğitim dönemine başlamaya hazırlanan Bahçeşehir Koleji, tüm kampüslerinde aynı kalite ve standartları korumak ve öğretmenlerine çok yönlü mesleki gelişim olanakları sunmak için "Öğrenmeye, öğretmeye hazırız" sloganıyla hizmet içi eğitimlere başladı. Bahçeşehir Kolejinde yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlıklar, hizmet içi eğitimlerle sürüyor. Türkiye genelindeki tüm kampüslerden öğretmenler; Bahçeşehir Koleji Genel Müdürlük yöneticileri ve Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren YEGAM (Yenilikçi Eğitim Geliştirme Araştırma Merkezi) tarafından yürütülen eğitimlerle yeni döneme hazırlanıyor. Bahçeşehir Kolejinin yeni eğitim modellerinin tüm kampüslerde aynı kalite ve standartlarda hayata geçirilmesi amacıyla düzenlenen yoğun eğitim programı, sunum ve vaka çalışmaları odağında temel yetkinlik kazanımlarına odaklanıyor. Bahçeşehir Kolejinde 2019-2020 eğitim öğretim döneminde göreve başlayacak okul müdürleri ve okul müdür yardımcıları hizmet içi eğitimleri de Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirildi. Hizmet içi eğitimler; eğitim modellerinden finansa, insan kaynaklarından kurumsal iletişime dek tüm alanlarda kapsamlı olarak gerçekleştirildi. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, "Öğretmenlerimiz bizim en değerli yatırımımız" dedi.