Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Parklarda Güven ve Huzur Timi

Parklarda Güven ve

Mamak Belediyesi, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla zabıta ve güvenlik personelinden oluşan Güven ve kurdu

Giriş Tarihi: 3.9.2019
Parklarda Güven ve Huzur Timi
TOPLAM 6 ekipten oluşan tim, akşam saat 20.00'den sabah 08.00'a kadar Mamak'taki parklarda görev yaparak, parklarda toplumun huzurunu bozacak davranışlarda bulunanları ve parklara zarar verenleri uyaracak. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Güven ve Huzur Timi'nin ilk görev gününde gece saatlerinde park denetimine ekiple birlikte çıktı. Mamak'ın her sokağını huzur ve güven içinde gezilen bir şehir haline getirmek istediklerini kaydeden Köse, "Seçim döneminde halkımıza bir söz vermiştik. Şehrimizi 7/24 izleyeceğiz demiştik. İlçemizin güvenli olması için emniyetimiz üzerine düşen görevi yapıyor ancak bizim de buna katkı sunmamız lazım. Güvenliğin olmadığı alanlarda hiçbir gelişme sağlanamaz. Çocuklarımız parklarda güvenle oynasın, büyüklerimiz de daha güzel vakit geçirsin istedik. Ekiplerimiz her gün parklarda görev alıyor. Artık ilçemiz daha güvenli ve huzurlu olacak" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Parklarda Güven ve Huzur Timi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN