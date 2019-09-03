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Vatandaş huzur içinde gezsin diye

“Keçiören’de bakımsız park kalmayacak” diyerek tüm parkların bakım ve tadilatıyla yakından ilgilenen Başkanı , yeni parkların da sözünü verdi

Giriş Tarihi: 3.9.2019
Vatandaş huzur içinde gezsin diye
Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince bakımsız kalan parklar tadilata alındı. Şehit Polis Erkan Ataman, Şehit Piyade Çvş. İbrahim Bektaş, Türkmenistan Sultan Sencer, Prof. Dr. Mehmet Ali Altun, Şehit Piyade Onb. Serdar Tayyar Duruduygu, Şehit Havacı Pilot Yzb. Ali Rıza Sadak, Şehit Piyade Er Tamer Kılıç parkları ile Yayla Mahallesi'ndeki bir parkın da tadilata alındığını söyleyen ekipler parkların en kısa sürede yeni görünümüne kavuşacağı bilgisini verdi. Parkların şelale bakımlarının yapıldığı, yürüyüş yolları sert zeminlerinin iyileştirildiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Biz hep örnek alınan işler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Tüm parklarımızı bakıma, korumaya aldık, vatandaşlarımız huzur içinde gezsin, çoluğu çocuğuyla günün her saati vakit geçirsin diye tüm önlemlerimizi alıyoruz. Parkın sahibi, çocuklardır, halktır, parkınıza, şehrinize sahip çıkın" dedi. Altınok, ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince de çiçek dikimi, peyzaj çalışmaları ve genel bakımların devam ettiğini söyledi.
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Vatandaş huzur içinde gezsin diye
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