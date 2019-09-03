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’nın 193. kuruluş yılı kutlamaları

Giriş Tarihi: 3.9.2019
Zabıta Teşkilatı’nın 193. kuruluş yılı kutlamaları
ANKARA Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 1-7 Eylül'de gerçekleştirilen "Zabıta Haftası"nı çeşitli etkinliklerle kutluyor. Bu yıl 193. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Zabıta Teşkilatı, "Zabıta Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Ulus Atatürk Anıtı önünde tören düzenledi. Törene Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Oğuzhan Yücel, Zabıta Teşkilatı Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karabudak, ilçe zabıta müdürleri ve zabıtalar katıldı. Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında Ulus Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlatıldı.
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Zabıta Teşkilatı’nın 193. kuruluş yılı kutlamaları
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