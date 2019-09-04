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14’ünde evlenip 29’unda terk edilen 5 çocuklu annenin azmi

Giriş Tarihi: 4.9.2019
14’ünde evlenip 29’unda terk edilen 5 çocuklu annenin azmi
ANKARA'DA 14 yaşında evlenen, 24 yaşında 5 çocuk annesi olan Şükran Keskin, 27 yaşında üniversiteyi kazanırken, 2 yıl sonra 29 yaşında eşinden ayrıldı. Üniversiteyi bitirip, işportacılıktan tezgahtarlığa, sekreterlikten garsonluğa kadar birçok işte çalışarak çocuklarını okutan Şükran Keskin (53), bir süre sonra kafe açarak kendi işinin patronu oldu. Azmiyle dikkat çeken Keskin, "İnsanlar her zaman güçlü olsunlar" dedi. Keskin, liseyi açıktan bitirdikten sonra 27 yaşında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü'nü kazandı. Azmiyle dikkat çeken Keskin, mezun olduktan sonra işportacılıktan tezgahtarlık ve sekreterliğe kadar birçok işte çalışarak, 5 çocuğunu da okuttu.
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14’ünde evlenip 29’unda terk edilen 5 çocuklu annenin azmi
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