5 kediyi öldüren köpeğe sahibinden dayak kamerada

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ANKARA'DA, 5 yavru kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğini izleyen kişi, daha sonra hayvanı tekmeleyip, savurarak merdivene ve yere vurdu. Köpek sahibinin dayağıyla bayılırken, olay güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan olayla ilgili polisler çalışma başlattı. Olay, Sincan Ulubatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Pitbull cinsi köpek, sahibinden uzaklaşıp, İmka Apartmanı'nda bina sakinlerinin beslediği 5 yavru kediyi parçalayarak öldürdü. Tepki toplayan görüntülerin ardından polis ekipleri, kamera kayıtlarını incelemeye alıp, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.