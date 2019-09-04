Hamamönü Söyleşileri yeni sezona hazır

BUGÜN NELER OLDU

KÜLTÜR, sanat, edebiyat, bilim ve tarih denince ilk akla gelen etkinlik olan Hamamönü Söyleşileri yeni döneme "merhaba" dedi. Ankara'nın önde gelen sanatçıları, edebiyatçıları ve akademisyenleri, yıllardır olduğu gibi Altındağ Belediyesi'nin düzenlediği Hamamönü Söyleşileri'ne konuk olacak. 19.00-21.00 saatleri arasında Kabakçı Konağı'nda düzenlenen söyleşiler, sohbetseverleri bir araya getirecek. Vatandaşlar çeşitli konserlerin de düzenleneceği söyleşilerle ilgili tüm detayları www.altindag.bel. tr adresinden öğrenebilecek. Hamamönü Söyleşileri'nin Altındağ için önemli bir değer olduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, bu söyleşilerin Ankara'nın kültür, sanat ve edebiyat hayatına önemli katkı sağladığını söyledi.