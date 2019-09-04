İşitme engelli bireyleri keşfedin’

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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 4 uluslararası şampiyona ve işitme engelli sporundaki gelişim hakkında konuştu. Kıhtır,diye konuştu.ŞAMPIYONALARIN ülke tanıtımı için önemli olduğuna dikkat çeken Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, "Karate ve Tekvando Avrupa Şampiyonaları Antalya'da düzenlenecekken beraber aynı tarihte 6 gün içerisinde 3 gün karate, 3 gün tekvandoda yapılacak. 5 ülke katılıyor ama daha yeni olduğu için bu sayının ilerleyen zamanlarda artacağını umuyoruz. Çok aktif ve önemli bir dönem bizim için. Çünkü ülkemizin başarısı ve tanıtımı için bu çok önemli. Sporda asla durmamak devam etmek gerekiyor. Hem sağlığımız açısından hem de işitme engelli sporcuların yaygınlaşması ve sağır vatandaşlara hizmet açısından çok önemli bizim için" yorumunu yaptı.TÜRKIYE'DE 3 milyona yakın işitme engelli birey olduğunu vurgulayan Kıhtır, "Alt yapımız çok güçlü. Okullarda taramalar yapılarak okuldaki öğrencilerle antrenman ve kamplar yapıyorlar. Teniste ise 10 senedir aktif çalışıyoruz federasyon olarak. Bizde 24 branş var. Bütün branşlarda alt yapı açısında çalışmalar yapıyor federasyonumuz. Bisiklet, atıcılık, oryantiring yeni branşlarımız. Diğer branşlarda 20 senedir aktif olarak çalışıyoruz" diye konuştu.EN büyük hedeflerinin tanıtım yapmak olduğunu belirten Kıhtır, "81 milyon Türkiye vatandaşımızın da eminim ki her birinin sağır ya da işitme engelli temas ettiği birey vardır. Bunları da eğer görüyorsanız, keşfedin ve bize yönlendirin. İlk kapısını çalması gerekenler Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine yönlendirirlerse, kulüplere ve federasyona ulaşabilir hale gelecekler. Bazen işitme engelli sporcular içine kapanık oluyorlar, toplumdan uzaklaştırılıyorlar. Spora katılabilirlerse her açıdan gelişimleri sağlayacaklarına inanıyorum" dedi.