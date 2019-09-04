Kırıkkale’de yaz spor okulları sona erdi

BUGÜN NELER OLDU

81 şehir merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı olarak başlatılan ve eş zamanlı olarak kapatılan Yaz Spor Okulları veda programında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Adnan Vural,ifadelerini kullandı. Kapanış programı, Gençlik Merkezi Üyelerinin hazırlamış olduğu müzik dinletisi ve yaz spor okullarına katılan öğrencilere katılım belgesi verilmesiyle son buldu.