Oğlunun hastalığına Türkiye’de çare buldu

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Ankara'dakı özel bir hastanede tedavisi gerçekleşen Charlie'nin gördüğü radyoterapi tedavisi sonucu iyileştiği ve durumunun iyi olduğu bildirildi. İngiltere basınındaki haberlere göre Reading'de yaşayan 12 yaşındaki Charlie Ilsley, 2015'te beynindeki tümör dolayısıyla bir ameliyat geçirdi ancak kanserli tümör bu defa Charlie'nin omuriliğinde oluştu. Charlie'nin annesi Toni Ilsley, Oxford'daki John Radcliffe Hastanesi'ndeki doktorların kendisine tümörün yayılmasından başka bir şey yapamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine anne, oğlunu yurtdışında tedavi ettirmek için bir bağış kampanyası başlattı. Geçtiğimiz yıl başlatılan bağış kampanyasında 100 bin Sterlinin üzerinde para toplandı ve Charlie tedavi için Ankara'da özel bir hastaneye yattı. Tedavi için 30 bin Sterlin (yaklaşık 200 bin TL) harcandı. BBC'ye konuşan Toni Ilsley, Charlie'nin tedaviye yanıt vermesinden çok mutlu olduklarını ancak bir yandan bunu İngiltere'de yapamadıklarından dolayı kızgın olduklarını söyledi. Toni, "Gerekli parayı toplamayıp oğlumu Türkiye'de tedavi ettirmeseydim, şimdiye kadar oğlum ölmüş olabilirdi' diye konuştu.