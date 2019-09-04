Özhaseki, eski belediye başkanlarıyla bir araya geldi

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Merkezi'nde Ankara'nın eski belediye başkanları ile bir araya geldi. Eski Belediye başkanlarına sahip çıkan Özhaseki, bilgili ve tecrübeli başkanların yerel yönetimlerle istişare içinde olması gerektiğini vurguladı. Eski belediye başkanları da Özhaseki'ye teşekkür etti. Toplantıya, Eski Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Eski Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Eski Kahramankazan Belediyesi Başkanı Lokman Ertürk, Eski Çubuk Belediye Başkanı Lokman Özden, Eski Güdül Belediye Başkanı Havva Yıldırım, Eski Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Eski Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Eski Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin, Eski Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Eski Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaş, Etimesgut Eski Belediye Başkanı Serhat Kemal Yılmaz, Eski Polatlı Belediye Başkanı Yakup Çelik, Eski Gölbaşı Belediye Başkanı Abdulnasır Haşlak, Eski Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay katıldı.