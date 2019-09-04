Yasağı kaldıramadı TFF’ye yüklendi

Sarılacıvertli kulübü, transfer yasağını kaldıramadığını açıklarken, hakemlerin kötü yönetimiyle lider olmalarının engellendiğini öne sürdü. Ankaragücü yönetimi, yeni sezon başlarken kulübün transfer yasağını bitiremedi.
Kulübün konuyla ilgili olarak paylaştığı açıklamada, "Yönetim kurulumuz tarafından yoğun bir şekilde transfer yasağını kaldırmak adına mücadele verilmiştir. Yapılandırma ile ilgili tam 8 ay önce tüm evrakları hazırlayıp, ilk başvuruyu yapan Süper Lig kulübü olmamıza rağmen hiçbir sonuç alamadık" dedi.
"SKANDAL HAKEM YÖNETIMI"
Açıklamada hakem yönetimlerine de değinilerek, "Pek çok Süper Lig kulübü yapılandırmamızın kat ve kat üstü rakamlara borçlarını yapılandırdı ve kadrolarını güçlendirdi. Biz bu kadro ile ilk 3 maçta 5 puanla 6'ncı sıraya yerleştik. Skandal hakem hataları sebebiyle 4 puan kaybettik. Hakemlerimizin kötü yönetimleri ve 'VAR' sistemini 'YOK' olması sebebiyle 5 puan toplayabildik"
denildi.