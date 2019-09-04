Yenimahalle’den kanser Ay hastalarına ev sıcaklığı

BUGÜN NELER OLDU

5 YILDIZLI otel konseptinde dizayn edilen Konuk Evi ile Onkoloji Hastanesi'ne Ankara dışından gelen hasta ve yakınlarının nerede kalacağız endişesine son veren belediye, kanser hastalarına sıcak yuva oluyor. 200 yatak kapasiteli olan konuk evi içerisinde 44 normal oda, 11 ilik nakilli hasta odası ve 12 adet aile odası bulunuyor. Hasta ve yakınları, konuk evinde 3 öğün yemek, televizyon, çamaşır yıkama, kurutma ve ütü gibi ihtiyaçlarını da rahatlıkla karşılayabiliyor. Ayrıca ücretsiz servis olanağı ile de hastaneye kolayca ulaşım sağlıyor.