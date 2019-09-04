Yolcu otobüsü, devrilen TIR’a çarptı: 1 yaralı

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ANKARA Akıncılar gişeleri mevkiinde yolcu otobüsü, devrilen TIR'a çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 04.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Akıncılar gişeleri mevkiinde şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen içme suyu taşımakta olan TIR, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yan devrildi. TIR'ın hemen ardından gelen ve İstanbul'dan Çorum'a yolcu taşıyan şehirlerarası yolcu otobüsü ise TIR'dan devrilen suların kayganlaştırdığı yolda sürücünün ani fren yapmasına rağmen duramayarak devrilen TIR'a çarparak durabildi. Kazada, TIR sürücüsü hafif yaralanırken, otobüsün ön kısmında maddi hasar meydana geldi.