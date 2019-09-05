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‘Ankaragücü taraftarının desteğiyle başaracağız’

Başkent ekibinde teknik direktörlük görevine getirilen , “Umarım ateşli taraftarımızın desteğiyle Ankaragücü’nü hak ettiği yerlere getireceğiz” dedi

Giriş Tarihi: 5.9.2019
‘Ankaragücü taraftarının desteğiyle başaracağız’
MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevine Metin Diyadin'i getirdi. Ankara ekibi, tecrübeli çalıştırıcı ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp açıklamasında, "Kulübümüz, Teknik Direktör Metin Diyadin ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır" denildi. Diyadin, "Ankaragücü gibi güçlü bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Üzerimizdeki sorumluluğu biliyoruz. Umarım ateşli taraftarımızın desteği ile Ankaragücümüzü hak ettiği yerlere getiririz" ifadelerini kullanırken, başkan Mehmet Yiğiner ise "Deneyimli teknik direktör Metin Diyadin ile 1 yıllık anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.
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‘Ankaragücü taraftarının desteğiyle başaracağız’
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