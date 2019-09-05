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Başkentte kaçak ilaç operasyonu

Giriş Tarihi: 5.9.2019
Başkentte kaçak ilaç operasyonu
BAŞKENTTE 14 bin 490 faturasız ve belgesiz ilaç yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ Battalgazi Mahallesi Muhtar Arif Turan Caddesi üzerinde şüpheli hareketlerde bulunan Suriye uyruklu Alaa Abdülkerim için GBT sorgulaması yapmak istedi. Kimlik sorgulatmak istemeyen şüphelinin yanında bulunan kolilerde yapılan aramada, faturasız ve belgesiz şekilde piyasaya sürülmek üzere 3 bin 540 Amarly, 600 Aromasin, 8 bin 250 Nimetop ve 2 bin 100 Ciralex ele geçirildi.
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Başkentte kaçak ilaç operasyonu
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