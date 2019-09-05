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El emeği Keçmek ürünleri ziyarete açıldı

Giriş Tarihi: 5.9.2019
El emeği Keçmek ürünleri ziyarete açıldı
KEÇMEK El Sanatları Sergisi, ziyarete açıldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Sanat ve kültürü yaşatmaya devam ediyoruz, bu kurslar vasıtasıyla vatandaşlarımız el becerisi kazanıp yeteneğini keşfederken istihdama da katkı sunabiliyor. Onlara bir fırsat sunuyoruz" dedi. Halk Dansları Ekibinin folklor gösterisini beğeni ve dikkatle izleyen Altınok, finalde Türk bayrağı açan ekibin ellerini tek tek sıkarak övgüsünü dile getirdi. Geleneksel, Türk ve İslam sanatları türünde 39 branşta 624 eser, Estergon Türk Kültür Merkezinde 7 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.
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El emeği Keçmek ürünleri ziyarete açıldı
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