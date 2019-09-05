‘Güreşte ikincilik bizi üzüyor’

Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Kadın Milli Takımı'nın teknik direktörü Efraim Kahraman, "Hedefimiz büyük" dedi. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 14-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nın hazırlıklarını Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde sürdüren Kadın Milli Takımı'nın teknik direktörü Efraim Kahraman açıklamalarda bulundu. İLK ŞAMPİYON BURADAN ÇIKTI

Kahraman, geçen yıl Macaristan'da kadınlarda 3 madalya birden alarak Türk güreş tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "Takımda birlik ve beraberlik ortamı var. Eryaman'da yaklaşık 2 yıl önce kamp yapmıştık, 2017 Dünya Şampiyonası'na hazırlanmıştık. İlk dünya şampiyonu buradaki kamptan sonra çıktı. İnşallah burada da yine nice dünya şampiyonları çıkar" diye konuştu.

KİMSE İÇİN KOLAY DEĞİL

Dünya Şampiyonası'nın olimpiyatlara kota vereceğine işaret eden Kahraman, "Hem bizim hem de diğer ülkeler için çok önemli bir organizasyon. Bundan sonra olimpiyatlar için iki baraj turnuvası daha var. Olimpiyatlara katılmaktan ziyade olimpiyat madalyaları almak için uğraşacağız" dedi. Kahraman, Yasemin Adar'ın Türk kadın güreşine öncülük ettiğini dile getirerek, "Üst üste 4 kez Avrupa şampiyonu oldu. Aynı zamanda dünya şampiyonu, dünya ikincisi. Diğer kızlarımız, 'Yasemin abla aldı, biz de alabiliriz' dediler. Yasemin'in onlarla iletişimi de çok iyi. Bu şampiyonluklar kolay gelmiyor. Dikenli yollardan geldik" ifadelerini kullandı.

BENCE MADALYA SAYIMIZ ARTACAK

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'nin yine en önemli madalya umudunun güreş branşı olacağını söyleyen Kahraman, "Olimpiyatlarda madalyaların yüzde 80-90'ı güreşten gelmiştir. Böyle devam edeceğine inanıyorum. Çünkü ata sporumuz. Artık ikincilik, üçüncülük bizi üzüyor. Herkes bunun bilincinde. Madalyaların çoğalacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.