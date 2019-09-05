‘Kadınlar başımızın tacı’

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KahramankazanBelediye Meclisi eylül ayı toplantının sonunda söz alan, belediye meclisinin tek kadın üyesi AK Partili Hande Sevindik, Başkan Oğuz'a kıydığı nikâhlarda, kadına karşı şiddet ve bu şiddetin önlenmesi konularına da değinmesi önerisinde bulundu. Başkan Oğuz da, söz konusu önerinin oldukça anlamlı olduğunu belirterek, Sevindik'e önerisinden dolayı teşekkür etti. Başkan Oğuz, bundan sonra kendisinin ve belediye nikâh memurlarının kıyacağı tüm nikâhlarda bu yönde tavsiyelerde bulunacağını ifade etti. Başkan Oğuz, belediye meclis toplantısından yaklaşık iki saat sonra kıydığı ilk nikâh başta olmak üzere kıydığı tüm nikâhlarda, son dönemde giderek artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarının önlenmesi için genç çiftlere anlamlı tavsiyelerde bulundu. Başkan Oğuz, "Bizi yakan, yüreğimizi yaralayan olaylara şahitlik ediyoruz. Sizler birbirinize Allah'ın emaneti olduğunuzu asla unutmayın. Kadınlar, bizim için ana, eş ve toplumu yaratan en önemli unsur ve başımızın tacıdır. Damat kardeşlerimiz bunu asla unutmasın. Kırgınlıklar, üzüntü verecek olaylar olabilir, ama birbirinize Allah'ın emaneti olduğunuzu bilin ve emanetin sahibini hatırlayarak, ona göre davranın" diye konuştu.