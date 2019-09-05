Kansere resimli tedavi

BILKENT Şehit Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Hastanesi'nde görevli hemşire Sema Efe, yıllar önce hastane koridorlarında hastalara şifa dağıtırken meme kanseri olduğunu öğrendi. Efe, tedavisi sırasında doktorunun yönlendirmesiyle resim kursuna başladı. Küçüklüğünden bu yana yatkınlığı bulunan resim yeteneğini kursta geliştiren Efe, bu sırada 7 ameliyat geçirdi. Kanseri yenen Sema Efe, hastanede kanser hastalarına da resim yapmayı öğretti. Türkiye'nin dört bir yanından gelerek kemoterapi alan hastalar, resim yaparak ilacın etkisinden kurtulurken, moral de buluyor. Hastaların, hemşire Sema Efe ile birlikte yaptığı yağlı boya tablolar, hastanenin duvarlarını süslerken, bazıları bakanlık ve hastaneye gelen misafirlere hediye ediliyor.

RESİM YAPMAYI ÖĞRETİYORUM

Hemşire Sema Efe, kendisi de resim yaparak kanseri yendiğini hatırlatarak, "Bu hastalıkla mücadele ederken insanların bir hobilerinin olması çok önemli. Ben de burada tedavi gören hastalara resim yapmayı öğretiyorum. Hastalar bir ellerinde serum, bir ellerinde fırça resim yapıyor. Ve bu sırada kemoterapinin yan etkilerini hiç hissetmiyorlar. Yapılan resimlerle sergiler açıyoruz, talep görenleri cüzi miktara satıyoruz. Elde edilen gelir ile tekrar boya, fırça alıyoruz" diye konuştu. Hastanede 6 aydır göğüs kanseri tedavisi gören Döne Hakverdioğlu, resim yaparken mutlu olduğunu anlatarak, "Hastalığı da unutmuş gibi oluyoruz. Resimlerimiz hediye ediliyor, bundan dolayı gurur duyuyoruz. Kemoterapi alırken resim yapıyoruz. Resim yapmak hastalığı unutturuyor" dedi.